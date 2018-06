‘Een club in Nederland is eigenlijk nooit in beeld geweest’

Maurice Steijn staat ook volgend seizoen 'gewoon' aan het roer bij VVV-Venlo. De 44-jarige oefenmeester werd met diverse Eredivisie-clubs in verband gebracht, maar zegt dat een overstap binnen Nederland nooit echt aan de orde is geweest. Steijn en VVV gaan op korte termijn om de tafel om over de toekomst te praten.

“We gaan binnenkort praten. Ik heb steeds gezegd dat ik alleen bij een buitengewone aanbieding vanuit het buitenland zou vertrekken bij VVV. Een club in Nederland is eigenlijk nooit in beeld geweest”, zegt Steijn in gesprek met de Limburger. De oefenmeester werd afgelopen tijd in verband gebracht met onder meer NAC Breda, sc Heerenveen, Vitesse en Willem II.

“Ik heb het naar mijn zin hier en heb vertrouwen in de club”, vervolgt de oefenmeester, wiens contract in Venlo nog loopt tot medio 2019. “Het stadion wordt verbouwd, er is met Luc Nilis versterking gekomen binnen de technische staf en met Peniel Mlapa is de belangrijke spitspositie al goed ingevuld. Het feit dat ik met mijn gezin in Venlo ga wonen, zegt veel over mijn geloof in deze club.”