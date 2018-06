Borussia Dortmund hengelt voor 28 miljoen vijfde versterking binnen

Borussia Dortmund heeft zich versterkt met Abdou Diallo, zo maakt de Duitse club via officiële kanalen bekend. De Franse verdediger komt over van 1.FSV Mainz 05 en tekent bij BVB een vijfjarig contract, dat hem tot 2023 aan de club verbindt. Volgens verschillende Duitse media telt Dortmund 28 miljoen euro neer voor Diallo.

De 22-jarige verdediger speelde sinds vorige zomer in het shirt van Mainz, dat hem destijds overnam van AS Monaco. Diallo werd opgeleid door de Monegasken, maar brak niet door in het eerste elftal en spendeerde een jaar op huurbasis bij het Belgische Zulte Waregem. Afgelopen seizoen kwam de Fransman tot dertig wedstrijden in het shirt van Mainz, dat vorige zomer circa vijf miljoen euro voor hem neertelde.

“Na de Bundesliga te hebben leren kennen bij Mainz, kijk ik er naar uit om mezelf te bewijzen bij een grote club als Borussia Dortmund. Met mijn teamgenoten hoop ik alle doelen van de club te kunnen bereiken en ik kijk ernaar uit om aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen te beginnen”, zegt Diallo op de website van zijn nieuwe werkgever. Sportief directeur Michael Zorc noemt Diallo een ‘moderne, sterke en intelligente verdediger’. “De combinatie van zijn veelzijdigheid en zijn enorme potentie maakte hem interessant voor ons.”

Na Marwin Hitz (transfervrij, FC Augsburg), Marius Wolf (vijf miljoen euro, Eintracht Frankfurt), Thomas Delaney (twintig miljoen euro, Werder Bremen) en Eric Oelschlägel (transfervrij, Werder Bremen) is Diallo de vijfde versterking voor die Borussen. Borussia Dortmund staat volgend seizoen onder leiding van Lucien Favre, die overkwam van het Franse OGC Nice.