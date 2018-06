Ajax gaat in besloten oefenwedstrijd onderuit tegen Duitse derdeklasser

Ajax is er dinsdagmiddag na de eerdere ruime overwinning op VVSB niet in geslaagd om ook het tweede oefenduel van de voorbereiding in een zege om te zetten. Tijdens het trainingskamp in Klosterpforte traden de Amsterdammers aan tegen Preußen Münster, dat actief is in de 3. Liga. Een doelpunt van Rasmus Kristensen kon niet voorkomen dat Ajax uiteindelijk met 3-1 aan het kortste eind trok.

Erik ten Hag liet zijn elftal in de eerste helft aantreden met onder meer Matthijs de Ligt, David Neres, Hassane Bandé, Klaas-Jan Huntelaar en Zakaria Labyad en die laatste twee kregen in het eerste kwartier al goede kansen om hun ploeg op voorsprong te zetten. Deze gemiste kansen kwamen Ajax echter even later duur te staan, want het was Kevin Rodrigues die als eerste raakschoot.

Ajax stelde echter weer snel orde op zaken en Kristensen slaagde er na een combinatie in om doelman Oliver Schnitlzer te verschalken. Via Ryan Gravenberch kwam er zelfs nog een kans om met een voorsprong de rust in te gaan, maar het talent slaagde er na een combinatie met Labyad niet in om te scoren. Ten Hag stuurde in de tweede helft een compleet ander elftal het veld in en bracht onder meer Kostas Lamprou, Perr Schuurs, Luis Manuel Orejuela, Dani de Wit en Kaj Sierhuis binnen de lijnen.

In de tweede helft kregen de Amsterdammers het moeilijker en na een uur was het via een counter weer raak voor Preußen Münster, dat wist te scoren via Tobias Rühle. Lucas Cueto gooide het oefenduel, dat op last van de Duitse autoriteiten zonder publiek werd gespeeld, vervolgens in het slot. Ajax wil later deze week nog een vriendschappelijke wedstrijd in Duitsland spelen. Hier is echter nog geen tegenstander voor gevonden.