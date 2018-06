Lopetegui denkt aan oude bekende van FC Porto

Torino praat met AS Monaco over een ruildeal. Antonio Barreca moet verkassen naar de Ligue 1, terwijl Soualiho Meïté naar Italië kan vertrekken. (Sky Italia)

(AS)

Diego Godin staat op de radar van Manchester United. De verdediger van Atlético Madrid wordt getaxeerd op circa twintig miljoen euro, aangezien de Uruguayaan nog maar een jaar vastligt in Spanje. (AS)

De Mexicaan is naar verluidt ook in beeld bij het Real Madrid van Julen Lopetegui, die de middenvelder nog kent van zijn periode bij FC Porto.

Wolverhampton Wanderers heeft het voorzien op Wallace. De verdediger van Lazio is een cliënt van zaakwaarnemer Jorge Mendes. (Birmingham Mail)

(The Sun)

Sam Byram gaat een seizoen lang spelen bij Nottingham Forest. West Ham United gaat akkoord met een huur van de Engelse verdediger. (The Sun)