VfL Wolfsburg neemt Wout Weghorst over van AZ

Wout Weghorst verruilt AZ voor VfL Wolfsburg, zo maken beide clubs via officiële kanalen bekend. De 25-jarige spits ondertekent bij die Wolfe een vierjarig contract, dat hem tot medio 2022 aan de Duitse club verbindt. Over de hoogte van de transfersom worden geen uitspraken gedaan, maar de Alkmaarders zouden circa tien tot elf miljoen overhouden aan Weghorst.

"Ik heb een fantastische tijd in Alkmaar gehad, maar het was duidelijk dat ik klaar was voor de volgende stap in mijn carrière. Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging", laat Weghorst weten op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik weet zeker dat de keuze voor de Bundesliga de juiste is om me verder te ontwikkelen. Ik hoop snel mijn nieuwe ploeggenoten en werkomgeving te leren kennen."

"Wout is twee jaar geleden overgekomen van Heracles en heeft ook weer bewezen dat spelers zich bij AZ kunnen ontwikkelen en na verloop van tijd klaar zijn voor de volgende stap,” zegt Max Huiberts, directeur voetbalzaken in Alkmaar, op de website van AZ. "Wout is de afgelopen twee seizoenen belangrijk geweest voor AZ en heeft dat bewezen met zijn doelpunten en assists. Met zijn passie en werklust droeg hij het afgelopen seizoen regelmatig de aanvoerdersband en heeft hij als speler van AZ het Nederlands elftal gehaald."

Weghorst verruilde Heracles Almelo twee jaar geleden voor AZ en kwam namens de Alkmaarders tot 45 doelpunten in 86 wedstrijden. Afgelopen halfjaar speelde de spits zich in de kijker bij Oranje, waarvoor hij tot dusver drie interlands speelde. Weghorst droeg eerder het shirt van Willem II en FC Emmen, alvorens hij via Heracles Almelo in Alkmaar terechtkwam. Hij gaat nu dus aan de slag bij VfL Wolfsburg, dat afgelopen seizoen als zestiende eindigde en zich dankzij een play-off wist te handhaven in de Bundesliga.