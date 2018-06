VVV veegt bod van NAC van tafel: ‘Afhankelijk van wat de clubs bieden’

Verschillende clubs uit binnen- en buitenland dingen momenteel naar de handtekening van Vito van Crooij. NAC Breda is volgens zijn zaakwaarnemer Santi Kolk een van de clubs die een poging heeft gewaagd om de 22-jarige aanvaller los te weken bij VVV-Venlo, maar het bod werd door de Venlonaren naar de prullenbak verwezen.

“Vanuit mijn ervaring weet ik dat NAC een fantastische club is met een indrukwekkende aanhang. Dat vindt iedereen in Nederland. Het bod dat NAC gedaan heeft, is echter niet toereikend geweest. We wachten daarom af. Het is afhankelijk van wat de verschillende clubs bieden. Pas als VVV akkoord is met een club, schuiven wij aan”, zegt Kolk, oud-speler van onder meer ADO Den Haag, sc Heerenveen, Feyenoord, Vitesse en NAC, in gesprek met BN/De Stem.

“Vito is klaar voor een nieuwe stap”, stelt de belangenbehartiger van Van Crooij, die ook in de belangstelling van PEC Zwolle staat. NAC bood naar verluidt 350.000 euro voor de aanvaller. “Maar zolang hij speler is van VVV, is hij niet bezig met een vertrek. Dat wil ik benadrukt hebben, maandag is hij bij VVV gewoon begonnen met de groepstraining. VVV heeft hem opgeleid en verdient een mooie transfersom. Als Vito weggaat, gaat hij door de voordeur weg.”

Van Crooij werd in Venlo geboren en doorliep de jeugdopleiding van VVV. In 2014 debuteerde hij in de wedstrijd tegen Achilles’29 in het eerste elftal van de Venlonaren, voor wie hij tot dusver 146 wedstrijden speelde. Afgelopen seizoen kwam Van Crooij in de Eredivisie tot 31 wedstrijden, waarin hij 5 keer wist te scoren en 6 assists leverde.