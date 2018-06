Ajax geeft clubarts week vrijaf na commotie rond Nouri

Ajax heeft clubarts Don de Winter een week vrijaf gegeven, zo bevestigt een woordvoerder van de Amsterdammers tegenover het Algemeen Dagblad. Zodoende is De Winter niet met Ajax afgereisd naar het Duitse Klosterpforte, waar de club deze week een trainingskamp heeft belegd.

“De Winter is niet op non-actief gezet, hij heeft vrij gekregen”, laat een woorvoerder van Ajax weten aan de krant. De Amsterdammers hebben De Winter vrijaf gegeven na alle commotie rond de behandeling van Abdelhak Nouri, die in een oefenduel met Werder Bremen in elkaar zakte. Ajax erkende maandag de aansprakelijkheid voor de dramatische gebeurtenis, omdat er niet adequaat gehandeld is.

“Ik heb de familie Nouri vanmiddag gesproken in het ziekenhuis en onze verontschuldigingen aangeboden voor het feit dat we pas zo laat ons nieuwe standpunt hebben ingenomen”, zo liet algemeen directeur Edwin van der Sar maandag op een persconferentie weten. Maikel van Wijk is nu als clubarts met Ajax meegereisd naar Duitsland, waardoor de selectie van de Amsterdammers tot zaterdag verblijft. Van Wijk is normaliter de arts van Jong Ajax.