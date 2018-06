‘Ik kan in Nederland blijven, maar dan moet het een club uit de topdrie zijn’

Ryan Thomas gold afgelopen seizoen als een van de absolute uitblinkers bij PEC Zwolle en de 23-jarige Nieuw-Zeelander hoopt die status deze zomer te kunnen verzilveren. De middenvelder is zelf toe aan een nieuwe uitdaging, terwijl PEC niet afwijzend staat tegenover een vertrek van Thomas, wiens contract nog doorloopt tot medio volgend jaar.

Wat betreft de Zwollenaren moet er wel het juiste bedrag op tafel komen en dat vormt voor Thomas geen probleem: “De club en ik zitten wat dat betreft volledig op één lijn. Ik vind PEC een geweldige club en ben gelukkig hier, maar het is een mooi moment in mijn loopbaan. De club wil me ook graag verkopen, zodat ze nog wat geld overhouden aan de transfer. Dat begrijp ik helemaal”, legt hij uit aan Voetbal International.

De zeventienvoudig international geeft aan dat er een aantal geïnteresseerde clubs zijn, al speelt er op dit moment nog niets concreets. Thomas is ook niet van plan om zich halsoverkop in een nieuw avontuur te storten en wil wel speelminuten blijven maken: “Ik zou ook best in Nederland kunnen blijven, maar dan zou het een club uit de topdrie moeten zijn. Alleen moet je tegelijkertijd ook eerlijk zijn: daar lopen al veel goede spelers rond. Bovendien hebben enkele clubs al middenvelders gehaald. Misschien willen zij mij wel niet. Het gaat om de juiste stap.”

De middenvelder denkt verder aan de Spaanse, Italiaanse of Franse competitie voor zijn volgende stap. Een dienstverband in de subtop van de Nederlandse hoogste afdeling trekt hem dan weer minder: “Dat is lastig, want ik wil vooral niet arrogant overkomen. Maar PEC heeft afgelopen jaar al aardig meegedaan in de subtop. Bovendien wil ik bij een club spelen die in principe elke week moet winnen. Dat vind je in Nederland alleen bij Ajax, Feyenoord en PSV.”