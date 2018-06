Landgenoot kritisch: 'Neymar moet ermee stoppen, zo gaat het niet langer!’

Neymar krijgt de nodige trappen te verduren op dit WK, maar men is ook kritisch, aangezien de aanvaller van Brazilië soms wel erg gemakkelijk naar de grond zou gaan. Naldo is het eens met de criticasters die vinden dat de dribbelaar van Paris Saint-Germain te snel valt: "Neymar moet ophouden bij het eerste contact op de grond te vallen."

"Daardoor ontneemt hij zichzelf goede kansen. Hij moet ermee stoppen. Zo gaat het niet langer!", vervolgt de 35-jarige centrale verdediger van Schalke 04 op de site Deich Stube. De veteraan, viervoudig international van Brazilië, stelt dat Lionel Messi, voormalig ploeggenoot van Neymar bij Barcelona, als voorbeeld moet dienen.

"Neymar moet leren van Lionel Messi! Die speelt op zulke momenten gewoon verder, laat zich niet van de wijs brengen. Voor een verdediger is zoiets veel lastiger om mee om te gaan. Het brengt je aan het twijfelen. En door verder te spelen creëert Messi kansen voor zichzelf en zijn ploeg", besluit Naldo, die in het verleden ook actief was voor onder meer VfL Wolfsburg en Werder Bremen.

Neymar en Brazilië kunnen tot op heden nog niet echt overtuigen in Rusland. Na een gelijkspel tegen Zwitserland (1-1) volgde een zwaarbevochten zege op Costa Rica (2-0), waarbij Neymar in de slotseconden de laatste treffer voor zijn rekening nam. Woensdagavond staat Brazilië in Moskou tegenover Servië om kwalificatie naar de achtste finale af te dwingen.