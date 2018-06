Vertonghen voorzichtig tegen ploeggenoten: ‘Je wilt ook niet op je bek gaan’

België neemt het donderdag in het laatste groepsduel op het WK op tegen Engeland en voor veel van de betrokken internationals aan beide kanten vormt dat een weerzien met spelers die normaal gesproken ploeggenoten zijn. Jan Vertonghen is in het dagelijks leven actief bij Tottenham Hotspur en legt in onderstaande video uit dat er tijdens het seizoen nog niet al te veel werd vooruitgelopen op de confrontatie.