‘Crimineel’ Sampaoli: ‘Ik kan dingen die niet bestaan ook niet ophelderen’

Argentinië wist zijn eerste wedstrijd op het WK niet te winnen van IJsland en nadat er vorige week kansloos werd verloren van Kroatië is het dinsdagavond alle hens aan dek voor la selección albiceleste. De Zuid-Amerikanen moeten zelf zien te winnen van Nigeria en hopen dat IJsland verliest van Kroatië, of in ieder geval niet met te grote cijfers zegeviert over de groepswinnaar.

Bondscoach Jorge Sampaoli hoopt dat het zijn ploeg tegen the Super Eagles beter lukt om gebruik te maken van de eigen kwaliteiten: “Het was een moeilijke week na die nederlaag. Ik heb als coach de verantwoordelijkheid voor die wedstrijd op me genomen en tegen Nigeria begint het WK echt voor Argentinië. De structuur van de wedstrijd tegen Kroatië was niet in het voordeel van Lionel Messi”, vertelde hij maandagavond tijdens een perspraatje.

“Hij kreeg weinig ballen vanuit het middenveld en dat was een vergissing. Als hij de bal minder vaak had dan normaal, kwam dat doordat Argentinië niet wist te domineren of kansen wist te creëren. Maar daar hebben we aan gewerkt en ik weet zeker dat Messi, voor Argentinië’s bestwil, tegen Nigeria veel vaker aan de bal zal komen.”

Daags na de nederlaag tegen Kroatië doken er geruchten op over een muiterij van de spelersgroep tegen Sampaoli. De bondscoach kan hier echter niet zoveel mee: “Met alle respect voor wat er is gezegd, kan ik dingen die niet bestaan niet ophelderen. Ze geven je het gevoel dat je een crimineel bent omdat je een wedstrijd hebt verloren.”