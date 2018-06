Di María moest wijken bij Real: ‘Ik wist gelijk wat er aan de hand was’

Ángel Di María verkaste na het WK van 2014 van Real Madrid naar Manchester United. De Argentijnse aanvaller liet eerder al weten dat de Spaanse topclub middels een brief probeerde te voorkomen dat Di María, die kampte met een blessure, zou spelen in de WK-finale. Bij the Players’ Tribune gaat de buitenspeler dieper in op het verzoek van Real in de zomer van 2014.

“Het was de ochtend van de WK-finale, precies om elf uur, en ik zat op de tafel en kreeg een injectie in mijn been. Ik had in de kwartfinale een dijspier gescheurd, maar met pijnstillers kon ik rennen zonder iets te voelen. Ik zei tegen de trainers: 'Als ik breek, laat me breken. Het maakt me niet uit. Ik wil gewoon in staat zijn om te spelen'”, aldus Di María, die toen een brief kreeg overhandigd van teamarts Daniel Martinez.

“Hij zei: ‘Zij zeggen dat je niet in de juiste conditie bent om te spelen. Dus dwingen ze ons om je niet te laten spelen vandaag.’ Ik wist gelijk wat er aan de hand was. Iedereen wist van de geruchten dat Real James Rodriguez wilde kopen na het WK en ik wist dat ze mij gingen verkopen om ruimte te maken. Dus ze wilden niet dat hun bezit beschadigd werd. Zo zat het. Dat is de zakelijke kant van voetbal die niet iedereen ziet.”

“Ik heb de brief niet geopend. Ik heb het verscheurd en zei: ‘Gooi het weg. Degene die bepaalt ben ikzelf.” Bondscoach Alejandro Sabella besloot echter geen beroep te doen op Di María. “Ik vertelde hem met mijn hand op mijn hart dat hij de speler moest laten spelen die hij wilde. En toen begon ik te huilen. Ik kon er niets aan doen. Ik was helemaal overdonderd op dat moment.”