AS Roma betaalt veertien miljoen en legt tweetal langdurig vast

AS Roma heeft de komst van Davide Santon en Nicolò Zaniolo dinsdag bevestigd. Radja Nainggolan verkaste van Roma naar Internazionale voor een bedrag van circa 24 miljoen euro en diverse Italiaanse media berichtten dat het duo de omgekeerde weg zou bewandelen. Roma heeft nu inderdaad de komst van de verdediger en middenvelder aangekondigd.

De 27-jarige Santon doorliep de eigen jeugdopleiding van Inter en kwam uiteindelijk tot 110 officiële wedstrijden in de hoofdmacht. Zijn contract bij i Nerazzurri liep nog een jaar door. Net als Santon is ook Zaniolo een jeugdexponent van Inter; de achttienjarige middenvelder debuteerde echter nooit in het eerste van i Nerazzurri.

“AS Roma is verheugd aan te kondigen dat verdediger Davide Santon een permanente transfer maakt”, zo luidt het statement op de website van Roma. “Santon verlaat Serie A-club Inter voor een bedrag van 9,5 miljoen euro. De 27-jarige heeft een contract voor vier jaar getekend en de verbintenis loopt dus tot 30 juni 2022.”

De komst van aanvallende middenvelder Zaniolo is op dezelfde manier aangekondigd. “Zaniolo verlaat Serie A-club Inter voor een bedrag van 4,5 miljoen euro. Als onderdeel van de deal heeft Inter recht op vijftien procent van het transferbedrag bij de eerstvolgende verkoop van Zaniolo. De 18-jarige heeft een vijfjarig contract ondertekend. Hij zal rugnummer 22 dragen.”