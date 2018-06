AS Roma betaalt miljoenen en pikt duurste zomeraankoop op bij PSG

Javier Pastore is speler van AS Roma, zo meldt Paris Saint-Germain via de officiële kanalen. De Franse grootmacht incasseert een bedrag van 24,7 miljoen euro voor de Argentijnse middenvelder, die dinsdag zijn handtekening heeft gezet onder een tot medio 2023 doorlopende verbintenis in de Italiaanse hoofdstad.

Pastore lijkt bij Roma de opvolger te moeten worden van Radja Nainggolan, die naar Internazionale verkast. De transfer van de Argentijn, die niet is geselecteerd door bondscoach Jorge Sampaoli voor het WK, hing al een tijdje in de lucht. Dinsdag onderging de 29-jarige Pastore de medische keuring bij de Romeinen en via Facebook had de creatieveling al afscheid genomen van PSG.

“Alle wegen leiden naar Rome, dus ik ga terug naar Italië”, schreef Pastore. “Ik had nooit gedacht dat dit zou gebeuren, maar het is tijd om afscheid te nemen. Ik wil alle Parijzenaren die me fantastisch behandeld hebben en ervoor zorgden dat ik me thuisvoelde enorm bedanken.” Pastore kwam medio 2011 voor 42 miljoen euro over van Palermo en speelde in totaal 269 wedstrijden voor PSG, met 45 goals en 62 assists als resultaat.

Bij Roma hoopt Pastore meer aan spelen toe te komen. Hakim Ziyech werd ook in verband gebracht met de Italiaanse topclub, maar door de komst van Pastore lijkt de club een streep te hebben gezet door de naam van de Marokkaans international. Eerder deze zomer versterkte Roma zich al met onder anderen Justin Kluivert, Bryan Cristante, Ante Coric en Ivan Marcano.