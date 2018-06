Sparta Rotterdam verwelkomt na Drenthe ook oudgediende op trainingsveld

Royston Drenthe was maandag een van de nieuwe gezichten op het trainingsveld bij Sparta Rotterdam en nieuwe trainer Henk Fraser zal deze week nog een routinier verwelkomen. De degradant laat dinsdag namelijk via de officiële kanalen weten dat Édouard Duplan zijn conditie op peil zal houden bij de Spangenaren.

Duplan vertrekt deze zomer, doordat zijn aflopende contract niet is verlengd, bij ADO Den Haag en heeft zich zodoende bij Sparta gemeld om te zorgen dat hij fit is voor een nieuwe uitdaging. Of de Rotterdammers ook van plan zijn om de 35-jarige Fransman een contractaanbieding te doen als de samenwerking bevalt is nog niet duidelijk.

Het Kasteel is voor Duplan geen onbekende omgeving aangezien hij tussen 2007 en 2010 al voor Sparta speelde. De club zag hem acht jaar geleden vervolgens naar FC Utrecht vertrekken en in de Domstad kwam hij in vijf jaar in totaal tot 121 wedstrijden. De afgelopen drie seizoenen was Duplan actief bij ADO, waar hij 84 keer in actie kwam.