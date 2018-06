Wenger wijst zwakste schakel Engeland aan: ‘Hij is geen echte verdediger’

Arsène Wenger ziet in Kyle Walker de zwakste schakel van de nationale ploeg van Engeland. De ploeg van Gareth Southgate heeft zich reeds gekwalificeerd voor de achtste finale door te winnen van Tunesië en Panama, maar bij meer weerstand zullen the Three Lions het zwaar krijgen, zeker Walker, zo verzekert de voormalig manager van Arsenal.

“Hij is geen echte verdediger en zeker geen centrale verdediger”, doelt de Fransman in gesprek met beIN Sports op het feit dat de verdediger van Manchester City ook wel eens rechts in het centrum wordt geposteerd, bijvoorbeeld bij een defensie van drie spelers. “Hij maakt defensieve fouten die hij niet zou maken als hij rechtsback zou spelen.”

Wenger is niet de eerste persoon die kritisch is op het functioneren van Walker. Eerder bestempelde Rio Ferdinand het verdedigen van de Engelsman als ‘crimineel’ naar aanleiding van het incident dat leidde tot een penalty voor Tunesië. “Het is een nieuwe positie voor mij”, reageerde Walker. “Mensen vergeten dat ik nog steeds aan het leren ben.”

“Ik heb geweldige mensen naast me. Daarnaast heb ik ook de trainer nog. Zijn coachen en zijn tips op bepaalde gebieden helpen mij om beter te functioneren. Het is iets anders. Ik ga niet meer zo vaak naar voren, wat doorgaans een belangrijk onderdeel is van mijn spel. Maar nu kan ik mijn snelheid op andere manieren gebruiken. Zolang Engeland het goed doet, vind ik het prima.”