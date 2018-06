Heerenveen hoort duidelijke vertrekwens: ‘Ik wil iets anders proberen’

Arber Zeneli vertrekt deze zomer mogelijk bij sc Heerenveen. De 23-jarige buitenspeler staat sinds januari 2016 onder contract bij de Eredivisionist en na ruim twee seizoenen in Friesland zegt de Zweedse Kosovaar dat hij in de komende weken een nieuwe club gaat vinden: “Ik wil iets anders proberen”, aldus de aanvaller tegenover de Leeuwarder Courant.

In het afgelopen jaar werd Zeneli gelinkt aan enkele Italiaanse clubs, zoals Fiorentina, Napoli en Genoa. Vooralsnog is er naar verluidt geen concrete interesse voor de buitenspeler. "Maar als dat (een transfer, red.) niet lukt, dan doe ik mijn best voor Heerenveen. Ik bekijk het van dag tot dag. Ik weet ook niet of er momenteel interesse voor mij is."

"Ik heb mijn zaakwaarnemer gevraagd pas contact met me op te nemen als er iets concreet wordt", besluit Zeneli, die in het Abe Lenstra Stadion nog een verbintenis heeft tot volgend jaar zomer. Heerenveen heeft tweeënhalf jaar geleden een eenzijdige optie bij de deal opgenomen om die verbintenis met nog een jaar te verlengen.

Zeneli kwam in de winterstop van het seizoen 2015/16 voor bijna twee miljoen euro over van het Zweedse IF Elsborg. Sindsdien kwam de international van Kosovo tot tachtig wedstrijden, waarin hij zeventien keer scoorde en zestien assists afleverde. Volgens de berichten uit Zweden kan Heerenveen een bedrag van vijftig miljoen Zweedse kronen, omgerekend 4,7 miljoen euro, vangen bij een verkoop.