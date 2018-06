Groninger hoopt op transfer: ‘Miljoenen zal ik ook niet hoeven kosten’

Tom van Weert zag vorige week een transfer naar Sporting Portugal afketsen en dat heeft er volgens hem misschien voor gezorgd dat andere clubs wakker zijn geworden. De aanvaller van FC Groningen was dichtbij een overstap naar de Portugese topclub, maar de nieuwe trainer Sinisa Mihajlovic zette een streep door de naam van Van Weert. De aanvaller hoopt dat de situatie ervoor heeft gezorgd dat hij misschien alsnog een mooie transfer kan maken.

"Het zou zomaar kunnen dat er slapende honden wakker zijn geworden door dat Sporting-verhaal", aldus Van Weert in gesprek met het Brabants Dagblad. Bij een goed bedrag zal Groningen het niet nalaten om mee te werken aan een transfer. “Wat dat is? Dat weet ik niet, maar een ton zal niet genoeg zijn. Ik heb geen gelimiteerde transfersom, maar miljoenen zal ik ook niet hoeven kosten, want ik ben transfervrij overgekomen van Excelsior.”

De afgeketste transfer van Van Weert kwam vorige week plots in een stroomversnelling. "Iemand bij Sporting moet hebben gelekt, want op de ochtend van mijn vertrek kreeg ik op weg naar Schiphol allerlei berichtjes van vrienden, bekenden en journalisten. In een krant in Lissabon stond dat ik op weg was naar die stad om een contract bij Sporting te tekenen. Terwijl ik de avond daarvoor pas had geboekt.”

Achteraf was er volgens Van Weert een hoop commotie om niets. “Het zag er allemaal heel spectaculair uit en er werd groots over bericht, maar uiteindelijk viel het allemaal wel mee en was het ook snel weer voorbij. Het is allemaal een beetje opgeblazen. Er heeft wel iets gespeeld, er is contact geweest, maar het was eigenlijk meer een samenloop van omstandigheden”, zei hij tegn het Dagblad van het Noorden.