Courtois waakzaam: ‘Ik wil in juli niet als loser terug naar Engeland’

België is al zeker van de volgende ronde op het WK en dat geldt ook voor Engeland. Beide landen staan dinsdag tegenover elkaar om uit te maken wie er met de groepswinst vandoor gaat. Met oog op het verdere verloop van het toernooi is het volgens analitici wellicht gunstiger om als tweede te eindigen in de poule, maar daar is Thibaut Courtois niet mee bezig. Hij treft met the Three Lions een aantal van zijn ploeggenoten van Chelsea en alleen daarom al is hij erop gebrand om te winnen.

Courtois wil hoe dan ook de derde overwinning op rij boeken op het WK in Rusland. “Ik denk dat het weinig uitmaakt of we als tweede of eerste eindigen. Maar als je dit goede gevoel wil vasthouden, dan kunnen we maar beter winnen”, aldus de sluitpost van de Rode Duivels tegenover diverse Belgische media. “Voor mij staat er ook een stukje trots op het spel. Ik wil me geen loser voelen als ik juli terugkeer naar Engeland. Er staat ook prestige op het spel. Zij hebben veel spelers die wij kennen en vice versa.”

Ook Jan Vertonghen verdient zijn brood in Engeland en wil geen flater slaan. "Ik ken uiteraard heel veel jongens bij Engeland. Maar ik ben niet speciaal in Rusland om tegen die jongens te spelen. Ik speel al zes jaar in Engeland. Er is al veel over deze wedstrijd gezegd en geschreven. Ik ben blij dat we allebei al gekwalificeerd zijn. Het is leuk dat de twee ploegen geen punten meer moeten pakken. Dat zou een lastige situatie geweest zijn."

Bondscoach Roberto Martinez kondigde in aanloop naar de laatste groepswedstrijd al aan dat hij een aantal spelers zal speren. Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen en Thomas Meunier staan op scherp, terwijl Romelu Lukaku, Eden Hazard, Dries Mertens en Vincent Kompany met klachten kampen. “Of het een optie is om elke veldspeler te vervangen? Ja. Ik denk dat iedereen het verdient om op het WK te spelen. Ik kan ze die kans geven, zodat ik ook meteen kan zien welke bijdrage ze leveren. Niemand is zeker van zijn basisplaats, zo kijken wij ernaar”, aldus de keuzeheer.