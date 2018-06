Eriksen getipt: ‘Hier wordt Christian nauwlettend gevolgd’

Christian Eriksen maakt op dit WK tot op heden indruk. De Deense middenvelder heeft tegen Australië (1-1) gescoord en speelde volgens velen ook goed tegen Peru (0-1), waardoor de ex-Ajacied wordt gelinkt aan een transfer naar een andere Europese topclub. Thomas Kahlenberg is van mening dat Eriksen met zijn huidige vorm kans maakt op de Ballon d'Or.

“Ik weet niet hoeveel spelers op die lijst staan, maar hij heeft een geweldig seizoen achter de rug”, zegt de oud-international in gesprek met Goal. “Daarnaast is het ook een rustige jongen die niet zoveel praat met de media en vooral gefocust is op voetbal. Als hij zo doorgaat, zal hij zeker op de shortlist van de Ballon d’Or komen te staan.”

“Eriksen laat zichzelf echt zien bij dit Denemarken. We hebben geen wereldsterren zoals Frankrijk, we zijn meer afhankelijk van bepaalde spelers. En Eriksen is erg belangrijk. Hij maakt het verschil. Ik weet niet hoe zijn optredens worden gezien in Frankrijk, want daar heb je veel spelers van wereldklasse, dus dan is het normaal dat er minder over gesproken wordt.”

“Maar hier wordt Christian nauwlettend gevolgd. De media volgen hem op de voet, want hij heeft een uitzonderlijk seizoen gehad bij Tottenham Hotspur en is nu bij de nationale ploeg. In Denemarken weet iedereen dat hij een speler van wereldklasse is. Ik denk dat hij nog steeds beter kan. Maar hij is nu al uitzonderlijk goed”, besluit Kahlenberg.