‘FC Twente hoort uitspraak en moet 6,3 miljoen euro betalen’

FC Twente moet een bedrag van in totaal 6,3 miljoen euro afstaan aan de 'eigenaren' van ex-speler Jesús Corona, zo meldt TC Tubantia dinsdag. De regionale krant stelt dat het internationaal sporttribunaal CAS heeft bepaald dat spelersmakelaar Mathias Bunge en de bedrijven die hij vertegenwoordigt terecht aanspraak maken op het miljoenenbedrag.

Het gaat hier om geld uit de verkoop van Corona door Twente aan FC Porto in de zomer van 2015. Twente had de zaak aan het CAS voorgelegd. De vordering van de ‘eigenaren’ van Corona is echter niet direct opeisbaar. Het CAS heeft bepaald dat Bunge recht op het geld heeft en hij moet nu naar de Nederlandse rechter om de 6,3 miljoen euro op te eisen.

TC Tubantia meldt dat de vordering van Bunge als voorziening op de balans bij Twente staat. De club heeft dus rekening gehouden met een tegenvaller, maar dat betekent niet dat Twente ook onmiddellijk zou kunnen afrekenen. Hetzelfde geldt voor de belastingclaim van 4,4 miljoen die Twente onlangs is opgelegd. Ook die claim is als voorziening opgenomen op de balans, maar meteen betalen wordt lastig. Daarom is met de fiscus een betalingsregeling getroffen, zo klinkt het.

De Tukkers hadden de 6,3 miljoen inkomsten uit de transfer van ongeveer 10,5 miljoen euro in eerste instantie achtergehouden, omdat de club bang was zaken te doen met criminelen. Een van de financiërs bij de transfer werd namelijk genoemd als medewerker van een Mexicaans drugskartel. De club wilde naar verluidt zeker weten dat het geld niet werd gebruikt voor witwaspraktijken.