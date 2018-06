Ook woede bij Portugal: ‘Hij is furieus, hij kijkt niet eens naar de bal'

Portugal speelde maandagavond met 1-1 gelijk tegen Iran en wist zich zodoende ternauwernood te plaatsen voor de achtste finale. In tegenstelling tot de wedstrijden tegen Spanje (3-3) en Marokko (1-0) wist Cristiano Ronaldo dit keer niet te scoren. José Fonte beschermt de sterspeler van Portugal en zegt dat de aanvaller het land al vaak uit de brand heeft geholpen.

"We hadden de kans om op 2-0 te komen en de wedstrijd op slot te gooien", doelt de verdediger in gesprek met onder meer Goal op de gemiste strafschop van Ronaldo. "Maar we kwamen niet tot scoren. Ronaldo scoort zo vaak voor ons, dus dat vormt geen probleem. Hij heeft het recht op een off day. Hij gaat de volgende wedstrijd wel weer scoren."

"We hebben het uiteindelijk gered en dat was altijd al het belangrijkste doel. Nu gaan we wel zien wat er komt", aldus de stopper, die net als velen kritisch is op het gebruik van de VAR. "Dit WK is krankzinnig. We zijn niet blij met de situatie. De wedstrijd wordt constant gestopt en er is continu controverse. Om een wedstrijd zo te beëindigen is gewoon niet eerlijk."

Fonte doelt onder meer op de penalty die Iran kreeg na een vermeende handsbal van Cédric Soares. "Dit VAR-systeem is niet mijn ding. Cédric is furieus. Hij kijkt niet eens naar de bal. Het is onmogelijk om je armen op dat moment niet in de lucht te hebben. Hoe kan je springen met beide armen langs je lichaam? Onmogelijk. We hadden zelfs nog kunnen verliezen. De VAR is onaanvaardbaar."