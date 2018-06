‘Het is de uitgelezen club voor Wout Weghorst, hij is een gladiator’

Wout Weghorst gaat AZ naar alle waarschijnlijkheid inruilen voor VfL Wolfsburg. Volgens Kees Kist, oud-speler van de Alkmaarders, is het een uitstekende stap voor de 25-jarige spits. Mede door zijn karakter past Weghorst goed bij zijn aanstaande werkgever, zegt Kist tegen De Telegraaf.

“VfL Wolfsburg is de uitgelezen club voor Wout Weghorst”, aldus Kist over de Oranje-international, die AZ volgens de krant elf miljoen euro oplevert. Hij kan in Duitsland een meerjarig contract tekenen. “Weghorst is een gladiator, een jongen met veel karakter in zijn donder. Die past daar wel.”

Wolfsburg hoopt de komst van Weghorst snel af te ronden. De Volkswagenclub wil dat de aanvaller komend weekeinde al op het trainingsveld staat, wanneer de selectie aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint. “Dost heeft het daar goed gedaan en volgens mij heeft Weghorst dat ook in zich. Als ik een jongen als Justin Kluivert bij AS Roma zie tekenen, denk ik: zo, dat is vroeg. Maar bij Weghorst denk ik dat hij hier wel aan toe is”, aldus Kist.

Weghorst heeft een sterk seizoen in het shirt van AZ achter de rugt. De aanvoerder van de Alkmaarders kwam in 27 doelpunten in 37 officiële wedstrijden. Het leverde hem zijn debuut in het Nederlands elftal op en daar komt nu een transfer naar Wolfsburg bij. Na Riechedly Bazoer, Paul Verhaegh en Jeffrey Bruma wordt hij daar de vierde Nederlander in de selectie.