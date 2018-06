‘Barça denkt aan doelwit van PSV bij miljoenentransfer Cillessen’

Een transfer van Jasper Cillessen zit nog altijd in de pijplijn. De Oranje-international speelde de afgelopen seizoenen tweede viool achter Marc-André ter Stegen en zou een transfer zien zitten om zo aan meer speelminuten te komen. Volgens Mundo Deportivo zijn met name AS Roma en Napoli geïnteresseerd in de diensten van de Nederlandse doelman.

De twee topclubs uit Italië zien in Cillessen een welkome versterking. Roma zou naar verluidt pas gaan handelen als Alisson Becker vertrekt bij de grootmacht. De Braziliaanse doelman, momenteel op het WK actief, wordt gelinkt aan onder meer Real Madrid en Liverpool. Laatstgenoemde club zou volgens verschillende media Cillessen ook nog altijd op het lijstje hebben staan.

Cillessen ligt momenteel nog tot medio 2021 vast in het Camp Nou en heeft een ontsnappingsclausule van zestig miljoen euro. Begin juni heeft Cillessen aangegeven open te staan voor een vertrek bij de Catalanen, maar er is nadien nog geen beweging gekomen. Volgens de Spaanse krant heeft Barcelona nog niets vernomen van eventuele interesse van andere clubs en liggen er nog geen aanbiedingen op tafel.

Mocht de veertigvoudig international van Nederland Barcelona alsnog verlaten, dan heeft de kampioen van Spanje verschillende opvolgers op de radar staan. Eerder werd onder anderen Jeroen Zoet genoemd, maar Mundo Deportivo houdt het dinsdag bij twee namen: Koen Casteels van VfL Wolfsburg, die eerder al werd gelinkt aan Barcelona, en Alban Lafont van Toulouse. Laatstgenoemde sluitpost wordt alom beschouwd als een van de grootste talenten van de wereld; ook PSV zou geïnteresseerd zijn in de negentienjarige keeper.