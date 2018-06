Queiroz woest: ‘Regels maken geen uitzondering voor Messi of Ronaldo’

Iran voelt zich bestolen na het 1-1 gelijkspel van maandagavond tegen Portugal. Carlos Queiroz, bondscoach van de Iraniërs, vindt het onbegrijpelijk dat Cristiano Ronaldo geen rode kaart heeft gekregen. De sterspelers van de Portugezen deelde een tik uit aan Morteza Pouraliganji. Scheidsrechter Enrique Cáceres bekeek de beelden aan de zijlijn van het veld en besloot om Ronaldo te bestraffen met een gele kaart. Queiroz vindt dat rood op zijn plaats was geweest.

“De realiteit is: je legt de wedstrijd stil voor de VAR na een elleboogstoot. Dat is volgens de regels een rode kaart. Die regels maken geen uitzondering voor Messi of Ronaldo, een beetje bestaat niet. Het is een rode kaart”, aldus een boze Queiroz na afloop op de persconferentie, geciteerd door Voetbal International.

Queiroz haalde tijdens zijn tirade het functioneren van de VAR aan. Wat de keuzeheer van de Iraanse ploeg werkt de videoscheidsrechter allesbehalve optimaal. “Het gaat mij niet om de scheidsrechters. De beslissingen moeten gewoon duidelijk zijn voor iedereen. De VAR functioneert niet goed, dat is de realiteit. Nee, ik ben niet in een goed humeur, zoals jullie kunnen zien.”

Fernando Santos was het als bondscoach van Portugal niet eens met Queiroz. “Ik maakte me geen zorgen, het leek me een normaal wedstrijdincident en de scheidsrechter deed wat hij moest doen. Hij heeft de VAR drie keer geraadpleegd en twee penalty's toegekend en een gele kaart. Ik zou het opnieuw moeten zien, maar ik denk dat de VAR zijn werk heeft gedaan.”