Van Bronckhorst wacht af: ‘Dan kan het balletje zomaar gaan rollen’

Feyenoord is maandag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en deed dat zonder de WK-gangers Nicolai Jörgensen, Karim El Ahmadi, Sofyan Amrabat, Renato Tapia en Brad Jones. Vooralsnog is geen enkele speler vertrokken uit De Kuip en als het aan trainer Giovanni van Bronckhorst ligt, dan blijft dat zo. Hij houdt er rechter rekening mee dat clubs zich gaan melden voor een aantal van zijn spelers, zo vertelt hij dinsdag in het Algemeen Dagblad.

Waar bij Ajax de transfercarrousel begint te draaien en PSV voor een zomerse metamorfose lijkt te staan, zit er nauwelijks beweging in de selectie van Feyenoord. “Dat het zo rustig is rond de club mag zo blijven, wat mij betreft. Maar ik weet als trainer dat er tot september nog veel kan gebeuren. Als clubs zich melden waar je niet tegen op kan, kan het balletje zomaar gaan rollen.”

De kans is groot dat Van Bronckhorst afscheid zal moeten nemen van zijn aanvoerder. Maandagavond gaf Karim El Ahmadi namelijk aan dat hij waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld. De Marokkaans international schermt met aanbiedingen van ‘drie á vier clubs’ en lijkt op weg naar het Turkse Bursaspor.

“Vanaf de eerste dag willen we er het uiterste uithalen en langzaam groeien naar wat een echt team moet worden”, gaf Van Bronckhorst maandag op de persconferentie aan. Over de doelstelling voor het komende seizoen was hij duidelijk: “We willen langer meedoen dan vorig seizoen. Het jaar ervoor, toen we kampioen werden, stonden we vanaf de eerste tot de laatste dag bovenaan. Dat is toch het mooiste.”