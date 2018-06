‘VfL Wolfsburg maakt van Weghorst op één na duurste AZ’er ooit’

Wout Weghorst gaat AZ zo goed als zeker verlaten voor VfL Wolfsburg en het vertrek van de aanvaller levert de Alkmaarders een stevige transfersom op. Volgens het Algemeen Dagblad betaalt de club uit de Bundesliga ruim tien miljoen euro voor de Oranje-international.

Alleen voor Vincent Janssen ontving AZ ooit een hogere transfersom. Hij vertrok in de zomer van 2016 voor een bedrag dat kon oplopen tot 22 miljoen euro uit Alkmaar. Bij Wolfsburg moet Weghorst Mario Gómez doen vergeten. De Duits international maakt op zijn beurt de overstap naar VfB Stuttgart.

Behalve Wolfsburg waren ook andere gegadigden voor de handtekening van Weghorst, die al afscheid genomen zou hebben van zijn ploeggenoten. Maandagochtend dook nog het gerucht op dat West Ham United hem naar de Premier League zou willen halen, maar the Hammers komen naar alle waarschijnlijkheid te laat. Ook Sevilla werd genoemd als mogelijke bestemming voor de 25-jarige spits.

Met zijn aanstaande transfer naar Wolfsburg lijkt een droom uit te komen voor Weghorst. “Als je kijkt naar mijn ontwikkelingsproces, lijkt me dat een goede stap. Ook de Premier League is een doel van mij, maar carrière technisch lijkt een tussenstap in Duitsland mij het beste. Mijn progressie mag niet stoppen. In Engeland, met de moordende concurrentie daar, moet je op de top van je kunnen zijn”, vertelde hij in maart nog in gesprek met Voetbal International.