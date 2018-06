Egyptisch voetbal schudt op grondvesten: ‘Dit is een nieuw tijdperk’

ASSIUT - Het transferrecord in Egypte is verbroken. Al-Ahram heeft zich voor 8,5 miljoen euro verzekerd van de diensten van Keno van Palmeiras. Met die transfersom lost de 28-jarige linksbuiten Malick Evouna af als de duurste aankoop ooit voor een Egyptische club. Al-Ahram laat het niet bij deze transfer, want de vereniging is van plan om het Egyptische voetbal flink op te schudden.

Door Gijs Freriks

Keno

Palmeiras was niet van zins om Keno te verkopen en sloeg daarom het eerste aanbod van Al-Ahram af. De club uit Assiut, een stad op 375 kilometer ten zuiden van Caïro, verhoogde zijn voorstel echter en dat kon Palmeiras niet weigeren. En dus gaat aanvaller Keno, vorig jaar goed voor acht doelpunten en zes assists in de competitie, aan de slag in de Egyptische Premier League. Hij had bij Palmeiras nog een contract tot nieuwjaarsdag 2021.

Al-Ahram eindigde dit seizoen op de negende plaats, maar hoopt in het komende voetbaljaar een gooi te doen naar de prijzen en wil daarom nog een aantal grote namen vastleggen. Twee van die spelers zijn al bijna binnen: de 29-jarige verdediger Ali Gabr en de 29-jarige verdedigende middenvelder Tarek Hamed van Zamalek SC. Zij hebben respectievelijk 25 en 26 interlands achter hun naam staan en kwamen namens De Farao’s ieder drie wedstrijden in actie op het WK in Rusland.

Dit zijn de cijfers van Keno bij Palmeiras.

“Het contract van Hamed loopt over zes maanden af. Na zijn zaakwaarnemer te hebben gesproken, heb ik besloten om hem te verkopen om geld te verdienen in plaats van dat ik hem later transfervrij laat gaan”, vertelde Zamalek-voorzitter Mortada Mansour maandag. “Wat betreft Gabr: West Bromwich Albion heeft besloten om de speler na zijn huurperiode niet te kopen, dus we gaan hem nu verkopen voor ruim twee miljoen euro.”

“Ik heb besloten om wat geld veilig te stellen voor de club en door deze twee deals kan ik makkelijk twee miljoen verdienen. We kunnen het geld goed gebruiken”, aldus Mansour. De preses verliest mogelijk niet alleen Gabr en Hamed, want ook rechtsbuiten Shikabala staat in de belangstelling van Al-Ahram. Deze 32-jarige rechtsbuiten geldt als een absolute legende van Zamalek en speelde in Europa voor PAOK Saloniki en Sporting Portugal. Eerder legde Al Ahram reeds linksback Mahmoud Wahid (El Makasa) en Mohamed Magdy (Enppi) vast.

Sheikh Turki

Hoe kan het dat een club die dit seizoen in de grijze middenmoot eindigde opeens zoveel te besteden heeft? Dat heeft alles te maken met Sheikh Turki Bin Faisal Al Thani. Deze 36-jarige sjeik nam onlangs de club Al-Assiouty Sport over en veranderde de naam in Al-Ahram. Sheikh Turki was tot eind mei echter de erevoorzitter van Al-Ahly SC en voorzag de titelverdediger van financiële steun. Hij besloot echter op te stappen nadat hij in botsing was gekomen met de supporters. De fans raakten gefrustreerd nadat Sheikh Turki persoonlijk een streep zou hebben gezet door de komst van de Argentijnse succestrainer Ramón Díaz van Al-Hilal.

“Díaz was dicht bij een vertrek naar Al-Ahly, maar de Saudische teams krijgen voorrang”, vertelde Sheikh Turki. De sjeik was niet alleen erevoorzitter en mecenas van Al-Ahly, maar was en is tegelijkertijd de hoogste sportbaas in Saudi-Arabië. Hij besloot om de kant van de Saudiërs te kiezen en zorgde er dus voor dat de 58-jarige Díaz niet bij ‘zijn’ Al-Ahly tekende, maar bij Al-Ittihad in Djedda. Sheikh Turki werd hevig bekritiseerd door de fans en trok zijn conclusies. “Het was een eer om de afgelopen maanden erevoorzitter te zijn.”

“De afgelopen jaren en tot dit moment is Al-Ahly altijd de club gebleven die ik in Egypte support”, schreef de sjeik op Facebook. “Ik heb altijd gezorgd dat de belangen van de club mijn prioriteiten zijn en ik heb al mijn ambities bij deze club gevolgd. Echter, enkele situaties waar ik bij betrokken was, zijn verkeerd geïnterpreteerd… Ik voel mij genoodzaakt om af te treden als erevoorzitter van Al-Ahly en hoop dat God deze club blijft beschermen om de fans te behagen.” Na zijn vertrek haalde de sjeik flink uit naar Mahmoud Bibo El Khatib, de voorzitter van Al-Ahly die in november 2017 de presidentsverkiezingen had gewonnen.

Sheikh Turki ontkende dat hij Díaz bewust voor Al-Ittihad had laten kiezen. Hij zei dat hij Díaz enkel richting Al-Ittihad duwde toen duidelijk werd dat de directie van Al-Ahly liever in zee wilde gaan met een Tsjech, vermoedelijk Pavel Vrba. Daarnaast zei de sjeik dat de club door fout transfer- en contractbeleid zeker twaalf miljoen euro over de balk had gegooid. Er werd dagenlang met modder gegooid naar elkaar, maar op 25 juni stapte de sjeik dus op en begon hij te broeden op een plan om wraak te nemen op het Al-Ahly van El Khatib. Hij besloot de concurrentie vól aan te gaan en nam op 21 juni Al-Assiouty over voor naar verluidt ruim 28 miljoen euro. Deze club is dus Al-Ahram gaan heten, ofwel ‘de piramides’.

‘Het Manchester City van Egypte’

Sheikh Turki voerde meteen een aantal ingrijpende veranderingen door bij zijn nieuwe club. Hij stelde Hossam El-Badry aan als voorzitter en keert hem een salaris van 2,1 miljoen euro per jaar uit. El-Badry, voormalig verdediger en trainer van nota bene Al-Ahly, moet de selectie op volle oorlogssterkte zien te krijgen. Van de selectie die van Al-Assiouty is overgebleven, zal in ieder geval negentig procent van de spelers moeten vertrekken. El-Badry mag van de sjeik naar verluidt 33 miljoen uitgeven aan de salarissen van de voetballers.

Tegen zulke bedragen lijkt geen club in Egypte op te kunnen en men vraagt zich dan ook hardop af of ‘het Manchester City van Egypte’ het nationale voetbal de komende jaren gaat domineren. Daarvoor is het nog wel even afwachten welke spelers Al-Ahram verder gaat halen. Men heeft Gabr, Hamed, Wahid en Magdy dus al gecontracteerd, maar ook Shikabala (Zamalek), Abdallah Bakri (Smouha), Mohamed Awad (Ismaily) en Essam El-Hadary (Al-Taawoun) worden genoemd. Laatstgenoemde pakte maandagavond als 45-jarige doelman nog een strafschop tijdens het WK. Hij hield de penalty van Fahad Al-Muwallad tegen.

Nieuw tijdperk

De bekendste naam op de verlanglijst van de sjeik en El-Badry is echter ongetwijfeld Asamoah Gyan. De 32-jarige Ghanees, 106-voudig international, staat nog maar voor een jaar onder contract bij Kayserispor en lijkt dus niet veel te hoeven kosten. Overigens is het nog onduidelijk met welke trainer Gyan, mocht hij inderdaad naar Al-Ahram gaan, gaat samenwerken. De sjeik besloot op dag één om de zittende coach Sami El-Shesheny te ontslaan en wil graag een grote naam aanstellen. Onder anderen Luiz Felipe Scolari (clubloos), Luis Enrique (clubloos) en Alberto Valentim (Botafogo) zijn kandidaten.

Donderdag geeft Al-Ahram een persconferentie om de plannen verder toe te lichten. Dan zal ook de identiteit worden bekendgemaakt van de man die de club heeft overgenomen, maar eigenlijk weet iedereen dus al wie dat is: Sheikh Turki Bin Faisal Al Thani. Al-Ahram promoveerde in 2014 na het winnen van de play-offs voor het eerst in haar bestaan naar de hoogste afdeling van Egypte en gezien de verwachte investeringen lijkt het niet ondenkbaar dat de club écht gaat meedoen om het kampioenschap. “Niemand weet hoe groot dit project uiteindelijk zal uitpakken”, zei Smouha SC-voorzitter Farag Amer vorige week maandag. “Maar het is duidelijk dat er een nieuw tijdperk voor het Egyptische voetbal is aangebroken.”