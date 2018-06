Nijhuis begrijpt discussie over Ronaldo: ‘Maar ik vind dit geel’

Cristiano Ronaldo ontsnapte maandagavond tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Iran (1-1) aan een rode kaart. De sterspeler van Portugal raakte met zijn hand het gezicht van zijn tegenstander Morteza Pouraliganji, een actie die door de scheidsrechter bestraft werd met een gele kaart. In de studio van de NOS was men ervan overtuigd dat Ronaldo rood had moeten krijgen, maar scheidsrechter Bas Nijhuis begrijpt het besluit van de Paraguayaanse arbiter Caceres Enrique.

“Er is heel veel discussie over. Ook onderling met de scheidsrechters appen we hier met elkaar over”, aldus Nijhuis in een reactie. “Als je het als scheidsrechter slaan vindt, geef je rood. Maar mijn mening is dat hij langs zijn tegenstander probeert te komen en dat zijn arm erbij komt. Ik zou hier een gele kaart voor geven. Als je dit ziet als slaan, dan geef je rood. Maar ik vind dit geel.”

Ali Boussaboun reageerde vanuit de studio vol ongeloof. Hij vindt dat Ronaldo een rode kaart had moeten krijgen. “Hij doet zijn arm omhoog en als je naar zijn hand kijkt, dan zie je dat hij een vuist maakt. Daarna maakt hij een slaande beweging naar zijn gezicht.”

Nijhuis blijft erbij dat Ronaldo probeerde om op deze manier langs zijn tegenstander te komen en niet de intentie had om zijn tegenstander te slaan. “Ik zie het niet als een wapen. Dus ik neig meer naar een gele kaart en dat zal die scheidsrechter ook hebben gedaan.”