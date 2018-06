Amrabat noemt VAR ‘ongelofelijk’: ‘Er moeten nieuwe regels komen’

Nordin Amrabat houdt een zure nasmaak over aan het WK. De aanvaller van Marokko vindt dat hij en zijn ploeggenoten tijdens het toernooi in Rusland louter zijn benadeeld door de VAR. Volgens de ex-speler van onder meer VVV-Venlo en PSV moeten er nieuwe regels komen voor het gebruik van de videoscheidsrechter, zo liet hij weten na afloop van het 2-2 gelijkspel tegen Spanje.

Marokko gaf een 2-1 voorsprong in blessuretijd uit handen. Iago Aspas tekende vlak voor tijd voor de gelijkmaker. Zijn doelpunt werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar op advies van de VAR werd de goal toch toegekend. “Ik ben niet boos, maar wel teleurgesteld. Spanje is gewoon een topteam en in de eerste twintig minuten speelden zij ons van het kastje naar de muur. Daarna beten we meer van ons af”, reageerde Amrabat na afloop tegenover de NOS. “En dan die VAR, ongelofelijk. Ze kiezen willekeurige momenten uit.”

Volgens Amrabat heeft de VAR alleen maar in het nadeel van Marokko gewerkt. “Gerard Piqué maakte vandaag hands, eerder maakte Cristiano Ronaldo een overtreding bij de eerste goal van Portugal tegen ons. Pepe maakte in die wedstrijd nog hands. Vandaag waren er weer twee of drie momenten. Je kunt niet de ene keer wel ingrijpen en de andere keer niet. Er moeten nieuwe regels komen. VAR moet of bij elk moment ingrijpen, of helemaal niet.”

Amrabat verlaat het WK balend. “Ik heb genoten van de Marokkaanse fans. De stadions zaten vol met Marokkanen, de sfeer was fantastisch. Maar het is wel heel spijtig, als je terugkijkt. Tegen Iran waren we beter, maar verliezen we met 1-0. Tegen Portugal kregen we veel kansen, maar verliezen we ook met 1-0. En vandaag spelen we gelijk. Er had veel meer ingezeten, dat gevoel overheerst nu.”