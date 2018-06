El Ahmadi: ‘De kans is groot dat ik het shirt van Feyenoord niet meer draag’

Karim El Ahmadi heeft zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord zo goed als zeker gespeeld. In gesprek met de NOS laat de aanvoerder van de Rotterdammers weten dat hij meerdere aanbiedingen op zak heeft. "Ik wil er na het WK rustig naar kijken, maar de kans is groot dat ik dit seizoen niet meer bij Feyenoord speel", aldus El Ahmadi.

De 33-jarige middenvelder wordt al enige tijd in verband gebracht met het Turkse Bursaspor, maar El Ahmadi schermt met diverse aanbiedingen: "Ik heb aanbiedingen gekregen van drie à vier clubs", zei de Marokkaans international maandagavond na het 2-2 gelijkspel tegen Spanje op het WK. Eerder op de dag begon Feyenoord in Rotterdam aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. “We zullen zien of ik nog bij Feyenoord ga trainen of niet.” Hij geeft aan op korte termijn een besluit te nemen over zijn toekomst. “Maar de kans is groot dat ik het shirt van Feyenoord niet meer draag.” Het contract van El Ahmadi bij Feyenoord loopt door tot medio 2019.

El Ahmadi maakte in de zomer van 2008 voor vijf miljoen euro de overstap van FC Twente naar Feyenoord. Na vier jaar verkaste hij naar Aston Villa, om in 2014 terug te keren in De Kuip. In het seizoen 2016/17 werd hij kampioen met de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst, terwijl hij het afgelopen seizoen voor de tweede keer de KNVB Beker won. Deze maand was hij met Marokko actief op het WK en mogelijk is de groepswedstrijd tegen Spanje zijn laatste interland geweest. “Ik ben er nog niet helemaal over uit, maar het zou zomaar kunnen.”