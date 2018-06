Hierro kritisch na gelijkspel tegen Marokko: ‘Dit is niet de manier’

Spanje plaatste zich maandagavond als groepswinnaar voor de achtste finales op het WK, maar heel overtuigend ging dat niet. Tegen Marokko werd in blessuretijd een nederlaag voorkomen (2-2). Doordat Portugal een overwinning op Iran verspeelde, mogen de Spanjaarden zich de winnaar van de poule noemen. Bondscoach Fernarndo Hierro was na afloop absoluut niet tevreden.

Tot twee keer toe kwam Spanje op achterstand. “We wisten op voorhand dat deze drie wedstrijden veel van ons zouden vragen”, zei Hierro na afloop, geciteerd door Marca. “Maar dit is niet de manier. We mogen niet toestaan dat onze tegenstander zoveel kansen krijgt. Als we daar willen raken waarvan we dromen, dan moeten we heel kritisch naar onszelf kijken en werken aan onze verbeterpunten.”

In blessuretijd tekende invaller Iago Aspas voor de 2-2. Zijn doelpunt werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar op advies van de VAR werd de goal alsnog toegekend. Het leidde tot grote woede bij de internationals van Marokko. “De manier waarop de VAR werkt is vooraf aan ons uitgelegd en we weten hoe het werkt”, aldus Hierro, die hoopt dat zijn ploeg schadevrij uit het harde duel met Marokko is gekomen. “We beschikken over een selectie met veel kwaliteit, maar we moeten ons aanpassen tegen fysieke teams die ons schade toe kunnen brengen.”

Isco is het met zijn trainer eens. Hij vindt ook dat het beter moet in de knock-outfase van het toernooi. “We mogen de doelpunten niet op deze manier blijven weggeven”, aldus de middenvelder van Real Madrid. “Het moet anders. Er komen nu wedstrijden aan die op leven en dood worden gespeeld.”