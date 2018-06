België wellicht gebaat bij nederlaag: ‘Heel vroeg om daaraan te denken’

België treedt donderdag niet op volle oorlogssterkte aan tegen Engeland. Kevin De Bruyne, Thomas Meunier en Jan Vertonghen staan op scherp: als ze hun tweede gele kaart van het toernooi krijgen, ontbreken ze in de achtste finale. Bondscoach Roberto Martínez neemt daarom geen risico met het drietal.

"Spelers met een gele kaart opstellen zou onprofessioneel zijn", oordeelt de oefenmeester van de Rode Duivels. "We hebben ons eerste doel bereikt. Nu moeten we ervoor zorgen dat onze ploeg op zijn sterkst blijft. We willen het uiteraard goed doen tegen Engeland, maar onze ploeg moet na die wedstrijd even sterk zijn."

Ondertussen bestaat de kans op een bizar scenario in Groep G. Engeland en België hebben evenveel punten en exact hetzelfde doelsaldo: acht om twee. Bij een onderling gelijkspel op donderdag wordt het land met het minste aantal gele kaarten de groepswinnaar: in dat klassement staat België dus op drie en Engeland op twee. De eindstand in de poule kan verstrekkende gevolgen hebben.

Volgens sommigen is een tweede plek voor België aantrekkelijker, omdat de ploeg dan minder ver hoeft te reizen in de rest van het toernooi én een 'makkelijkere' tegenstander kan treffen in een eventuele kwartfinale. Als het schema wordt ingevuld volgens de huidige standen, dan zou België als nummer twee een kwartfinale spelen tegen Mexico of Zwitserland. Bij groepswinst is Brazilië of Duitsland de opponent. Aan de standen in de poules kan echter nog het nodige veranderen.

Martínez wil dan ook niet zo ver vooruitkijken. "Het is heel vroeg om daar al mee bezig te zijn. Op een WK moet je vooral naar jezelf kijken. Iedereen kijkt verder, maar wij nemen het wedstrijd per wedstrijd. Op dit moment moeten we vooral schorsingen vermijden. Maar we zijn professionals en willen alle wedstrijden winnen", aldus de bondscoach, die beaamt dat het kan helpen om in Moskou te blijven. "In je base camp kunnen blijven is een voordeel, maar het reizen is fantastisch georganiseerd tijdens dit toernooi."