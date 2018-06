‘Enorm veel hits’ voor ADO in China: ‘We gaan het uitzoeken’

ADO Den Haag versterkte zich vorige week met Yuning Zhang. De voormalig aanvaller van Vitesse wordt een seizoen gehuurd van West Bromwich Albion en werd maandagmiddag gepresenteerd in het Cars Jeans Stadion. Hoewel algemeen directeur Mattijs Manders eerder aangaf dat het commerciële aspect van 'secundair belang' is, weet hij dat er opeens veel deuren openen nu een Chinees international in Den Haag speelt. In onderstaande video vertelt Manders over de eventuele nieuwe kansen.