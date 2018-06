Ajax stuitte op ‘cruciale’ foto van gelaatsuitdrukking Abdelhak Nouri

Ajax heeft aanvullende informatie gegeven over de redenen van de club om een third opinion aan cardiologen te vragen over Abdelhak Nouri. De Amsterdammers besloten naar cardiologen te stappen op basis van nieuwe informatie in het verzoekschrift dat de advocaten van de familie hadden ingediend bij de KNVB, zo meldt Ajax in een statement.

In het verzoekschrift stond informatie die Ajax nog niet eerder had gezien, laat Ajax weten in een aanvulling op de eerdere verklaring van maandagavond. "Onder andere betreft dit een foto die de gelaatsuitdrukking van Abdelhak Nouri weergaf, en daarom nieuwe vragen opriep. Ajax had deze foto niet in zijn dossier. Deze bleek wel cruciaal in de beoordeling van de situatie", schrijft Ajax, zonder verder in detail te treden over de foto.

"Verder bevatte het verzoekschrift een nieuwe lezing van de manier waarop de gegevens van de hartslagmeter moesten worden geïnterpreteerd. Die lezing kende Ajax niet en riep vragen op die de club voor een third opinion wilde aanbieden", maakt de club duidelijk. Eerder maakte Ajax al bekend dat cardiologen tot drie conclusies kwamen op basis van de nieuwe informatie, waarvan de eerste was dat er tijdens de behandeling van Nouri onvoldoende oog was voor de meting van de hartslag, de circulatie en een eventuele reanimatie.

Andere conclusies van de cardiologen waren dat de aanwezige defibrillator eerder ingezet had moeten worden om zodoende een beter beeld van de situatie te krijgen en dat de behandelaars na het vrijmaken van de ademweg van Nouri een moment van reflectie moeten inlassen omdat de situatie niet verbeterde. Op basis van die conclusies erkende Ajax maandag volledige aansprakelijkheid omtrent de situatie. Directeur Edwin van der Sar bood 'diepe verontschuldigingen' aan de familie aan voor het feit dat Ajax dit standpunt nu pas inneemt.

Overigens wordt de verklaring van Ajax en Van der Sar tegengesproken door John Beer, de letselschadeadvocaat van de familie Nouri. Volgens Beer had Ajax moeten erkennen dat men vanaf het begin al onjuiste conclusies trok. "In plaats daarvan zegt hij dat er nu nieuwe informatie was die het beeld heeft doen kantelen. Dat is pertinent onjuist", stelde Beer in De Telegraaf. Hij beschuldigde algemeen directeur Van der Sar van liegen om zijn 'straatje schoon te vegen'.