Spanje groepwinnaar na late goal Aspas tegen strijdend Marokko

Marokko kon de overwinning op Spanje maandagavond ruiken, maar neemt afscheid van het WK met een gelijkspel (2-2). Bij een 1-1 tussenstand was het invaller Youssef En Nesyri die namens de Marokkanen de 1-2 tegen de touwen kopte, maar in blessuretijd zorgde Iago Aspas voor de gelijkmaker. Het bleek een belangrijk doelpunt, want omdat Portugal de overwinning op Iran verspeelde, mag Spanje zich groepswinnaar noemen en ontloopt het zodoende een ontmoeting met Uruguay.

Door nederlagen tegen Iran en Portugal was Marokko al uitgeschakeld. De ploeg van bondscoach Hervé Renard wilde het WK met opgeheven hoofd verlaten en daarvoor was een goed resultaat tegen Spanje nodig. Het werd een harde wedstrijd waarin beide ploegen de duels niet schuwde. De Leeuwen van de Atlas toonden geen ontzag voor de wereldkampioen van acht jaar geleden. Bij vlagen wist Marokko het spel van de Spanjaarden te ontregelen door hoog druk te zetten en stevige overtredingen te maken.

Het was Marokko dat na een klein kwartier spelen op voorsprong kwam. Andrés Iniesta en Sergio Ramos gingen achterin de fout in, waarna Khalid Boutaib er met de bal vandoor ging. Oog in oog met David de Gea bleef hij rustig en tekende de aanvaller voor de openingstreffer. Lang kon Marokko niet van de voorsprong genieten, want Isco maakte vijf minuten later al gelijk. Iniesta haalde de achterlijn, legde terug op de spelmaker van Real Madrid, die van dichtbij de trekker overhaalde: 1-1.

Marokko liet tegen Portugal al zien goed mee te kunnen voetballen en ook tegen Spanje liet het team van Renard leuke dingen zien. Zo kreeg Boutaib een honderd procent kans om zijn ploeg op voorsprong te schieten, terwijl na rust Nordin Amrabat er heel dichtbij was. Met een snoeiharde uithaal raakte hij de kruising. Toch was het Spanje dat uiteindelijk de bovenliggende partij was en voor de overwinning speelde. Gerard Piqué kopte maar net naast na een hoekschop en Isco zag zijn inzet van de lijn worden gehaald door Romain Saïss.

In de slotfase schreeuwde Marokko om een strafschop, nadat een schot van Hakim Ziyech op de arm van Piqué kwam. De arbitrage ging er niet in mee en een hoekschop volgde. Uit de corner kwam Marokko op voorsprong, want het was En Nesyri die hoger sprong dan alle verdedigers van Spanje en de bal onhoudbaar in de kruising schoot.

Marokko leek aan de haal te gaan met de overwinning, maar moest in blessuretijd toch nog de gelijkmaker slikken. Invaller Iago Aspas scoorde op fraaie wijze met de hak. In eerste instantie werd de goal afgekeurd wegens buitenspel, maar na het zien van de videobeelden werd het doelpunt toch toegekend. Op hetzelfde moment maakte Iran gelijk tegen Portugal, waardoor Spanje zich in extremis tot groepshoofd kroont. De ploeg van bondscoach Fernando Hierro neemt het in de achtste finales op tegen Rusland, terwijl Portugal Uruguay treft.