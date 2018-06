Portugal kruipt door oog van de naald in bloedstollende blessuretijd

Portugal is er ternauwernood in geslaagd om de achtste finale van het WK te bereiken. De regerend Europees kampioen leek dankzij een prachtig doelpunt van Ricardo Quaresma met 0-1 te winnen van Iran, maar door een strafschop in de blessuretijd eindigde het duel in 1-1. Na de gelijkmaker miste Mehdi Taremi een gigantische kans op de 2-1, die Iran ten koste van Portugal naar de volgende ronde had gestuurd.

Dankzij een 0-1 voorsprong van Portugal en een 1-1 stand bij Spanje - Marokko was het elftal van Fernando Santos bij rust virtueel als groepshoofd geplaatst. De bondscoach kon tevreden terugkijken op de eerste helft, al wist Portugal na een scherpe start niet door te drukken. De Zuid-Europeanen drukten Iran aanvankelijk terug, wat na acht minuten leidde tot een grote kans voor João Mário. De middenvelder vuurde over uit kansrijke positie, nadat een voorzet van Cristiano Ronaldo slecht werd uitverdedigd en er sprake was van een misverstand bij Iran.

Gaandeweg de eerste helft kroop Iran uit de schulp. Alireza Jahanbakhsh werd op fraaie wijze bediend door Sardar Azmoun en zag keeper Rui Patricio net op tijd bij de bal komen. Portugal was steeds minder dominant, maar kwam dankzij een briljant moment van Quaresma toch op voorsprong. De aanvaller combineerde aan de rechterflank vlot met Adrien Silva, trok langs het strafschopgebied naar binnen en vond met een travela, zijn handelsmerk, op prachtige wijze de bovenhoek.

Cristiano Ronaldo kwam amper in het stuk voor in de eerste helft. De ster van de eerste en tweede wedstrijd op het WK speelde na rust wel een hoofdrol: een overtreding op Ronaldo betekende na 52 minuten een strafschop. Saeid Ezatolahi raakte CR7 in het zestienmetergebied en Ronaldo ging zelf achter de bal stana. Hij zocht de rechterhoek, maar de bal miste de juiste richting en keeper Alireza Beiranvand raadde zijn intenties. Iran bleef dus in leven en zocht naar de gelijkmaker, maar wist het Portugal lange tijd niet erg lastig te maken.

Achttien minuten voor tijd kwam er toch een mogelijkheid voor de Aziaten. Invaller Saman Ghoddos vond vanaf achttien meter de ruimte voor een laag schot, dat net naast het doel van Patricio zeilde. Pas in de blessuretijd werd het weer spannend: Cédric Soares beging een handsbal in het strafschopgebied en Karim Ansarifard benutte de daaropvolgende penalty feilloos. Iran geloofde in een comeback in de blessuretijd en kreeg een gigantische kans via Mehdi Taremi, maar die schoot van dichtbij in het zijnet.