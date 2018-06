Advocaat familie Nouri spreekt Van der Sar tegen: ‘Pertinent onjuist’

De familie Nouri heeft ontstemd gereageerd op de manier waarop Edwin van der Sar maandagavond bekendmaakte dat Ajax fouten heeft gemaakt bij de behandeling van Abdelhak Nouri vlak nadat hij in elkaar zakte tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen vorig jaar. Volgens John Beer, de letselschadeadvocaat van de familie Nouri, heeft de algemeen directeur van Ajax gelogen over de gang van zaken en probeert hij zijn eigen straatje schoon te vegen.

Waar Ajax eerder weigerde te erkennen dat de club fout zat bij de manier waarop Nouri op het veld werd behandeld, gaf Van der Sar aan dat door nieuwe inzichten de club heeft besloten om toch de volledige verantwoordelijkheid te dragen. “Ruiterlijke erkenning dat Ajax er van begin af aan naast zat met hun conclusies was op zijn plaats geweest”, zegt Beer tegen De Telegraaf. “In plaats daarvan zegt hij dat er nu nieuwe informatie was die het beeld heeft doen kantelen. Dat is pertinent onjuist.”

De familie Nouri volgde de ingelaste persconferentie van Ajax maandagavond thuis voor de televisie. “Het was heftig”, aldus beer. ‘Familieleden thuis verlieten soms de kamer tijdens de persconferentie van Van der Sar om tot rust te komen’, schrijft de krant. De gegevens waarop Ajax zich nu baseert, had de club volgens Beer al lang in handen. “Die hebben wij Ajax namelijk zelf aangereikt.”

Zoals Ajax maandagavond heeft aangegeven gaan de club en de familie Nouri zo snel mogelijk om de tafel. “De familie wil de zorg voor Abdelhak thuis op zich nemen. Daar moet de familie een geschikt huis voor kopen en er is geld nodig om de verzorging te regelen. Dat is waar het voor de familie nu op korte termijn om draait”, besluit Beer.