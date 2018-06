‘Het zou buitengewoon zijn als Messi hierheen komt, we dromen ervan’

Newell's Old Boys droomt van een terugkeer van Lionel Messi bij de club. De aanvaller heeft meermaals aangegeven een rentree bij zijn jeugdliefde te zien zitten, maar op welke termijn is nog de vraag. Vanaf zijn zesde tot zijn twaalfde speelde Messi bij Newell's Old Boys en vicepresident Cristian D'Amico kan zich die tijd nog herinneren.

"De deur staat open voor hem. Het zou iets buitengewoons zijn waar we allemaal van dromen", vertelt D'Amico maandag in gesprek met Goal. "Als Leo hier wil spelen, al is het maar voor één wedstrijd of een toernooi, dan verwelkomen we hem." De vicevoorzitter noemt het 'heel bijzonder' dat Messi de wens heeft uitgesproken om terug te keren. Volgens D'Amico is de ster van Barcelona altijd fan gebleven van Newell's Old Boys. " Hij trapte hier voor het eerst tegen een bal aan en zijn hele familie is supporter van deze club. Zijn vader geeft openlijk toe dat Messi de wens heeft om hier te spelen. Dat doet wat met ons. Hij is ons niet vergeten."

"Ik heb het geluk gehad om hem als kind te zien spelen voor deze club", vervolgt de bestuurder van de Argentijnse nummer 22 van vorig seizoen. D'Amico zegt dat hij Messi al 'uniek' vond toen hij als jochie nog in Argentinië voetbalde. "Als kind deed Leo al veel dingen die hij vandaag de dag nog steeds doet. Ik kan me nog een derby herinneren tegen Rosario Central, waarin hij de bal in zijn eigen strafschopgebied van de doelman kreeg. Hij dribbelde voorbij zes of zeven tegenstanders, kwam bij het strafschopgebied van de tegenstander en rondde op ongelooflijke wijze af. Zijn ploeg won met 5-0. Zijn team was in alle categorieën de beste."

"Met alle respect voor de andere ploegen, maar hij had geen gelijke. Sinds die tijd is hij al beter dan iedereen", concludeert D'Amico. Dat Messi nu bezig is aan een zwak WK, doet daar volgens hem niets aan af. "Argentinië heeft fantastische spelers en een goed team, maar er is een speler die anders is dan alle anderen: Lionel Messi. Hij is de beste speler ter wereld en draagt veel verantwoordelijkheid op zijn schouders. We geloven allemaal in hem."