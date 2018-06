Boëtius: ‘Mag ik dat uitspreken? Ja, de landstitel is ons doel’

Feyenoord is maandag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Na een tegenvallend jaar in de Eredivisie, hopen de Rotterdammers het komende seizoen langer mee te kunnen doen in de strijd om het kampioenschap, zo geeft ook Jean-Paul Boëtius aan in onderstaande video.