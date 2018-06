Ajax erkent aansprakelijkheid in situatie van Abdelhak Nouri

Ajax erkent de volledige aansprakelijkheid omtrent de situatie van Abdelhak Nouri. Dat heeft algemeen directeur Edwin van der Sar maandagavond bekendgemaakt tijdens een ingelaste persconferentie. Namens de club heeft Van der Sar, zichtbaar aangeslagen tijdens het persmoment, zijn ‘diepe verontschuldigingen’ aangeboden aan de familie Nouri. “Ik heb de familie Nouri vanmiddag gesproken in het ziekenhuis en onze verontschuldigingen aangeboden voor het feit dat we pas zo laat ons nieuwe standpunt hebben ingenomen.”

Eerder deze maand werd bekend dat de familie Nouri naar de arbitragecommissie van de KNVB wilde stappen omdat volgens hen Ajax verantwoordelijk zou zijn voor de huidige situatie van de Ajacied. De aanwezige doktoren zouden niet goed gehandeld hebben op het veld nadat Nouri in de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar was gezakt. Ajax erkende de aansprakelijkheid niet, maar Van der Sar meldde maandag dat op basis van nieuwe inzichten de club tot nieuwe conclusies is gekomen.

“Als club hebben wij ons bij het analyseren van de behandeling op het veld in eerste instantie gebaseerd op de informatie die wij van onze eigen mensen kregen, maar ook op de televisiebeelden en andere medische gegevens. Een externe medisch adviseur, die zich heeft laten bijstaan door een intensive care arts, heeft alle beschikbare informatie van dat moment voor ons beoordeeld en een professionele second opinion gegeven”, begon Van der Sar de verklaring van Ajax.

"Op een gegeven moment was de situatie deze: nadat alle beschikbare informatie door Ajax is voorgelegd aan zijn medische en juridische adviseurs, zijn deze tot de conclusie gekomen dat de behandeling op het veld adequaat was en dat op grond van die conclusie geen reden is om aansprakelijkheid van de club aan te nemen. Dit oordeel is ook op de televisiebeelden gebaseerd en op het uitlezen van de hartslagmeter die Abdelhak om had”, ging hij verder. “Door de behandelaars op het veld is een hartslag geconstateerd en dit is achteraf bevestigd door de resultaten van de hartslagmeter. Op basis van die informatie en externe opinie hebben wij als club dan ook het standpunt ingenomen dat er geen reden was om te veronderstellen dat niet goed gehandeld is op het veld.”

“Het verzoekschrift dat de familie Nouri bij de KNVB indiende bevatte voor ons nieuwe informatie was dan ook een belangrijke aanleiding om andere experts om een third opinion te vragen”, aldus Van der Sar. “Wij zijn namelijk gaan twijfelen aan de conclusies van onze adviseurs. En wij wilden uiteraard honderd procent zeker weten dat ons standpunt juist was. Er rezen dus vragen over de informatie die ten grondslag lag aan de eerdere medische adviezen en het op basis daarvan ingenomen standpunt. Dit moest nader onderzocht worden. In het belang van Abdelhak en zijn familie. En van de overige spelers, medewerkers en supporters van Ajax."

Ajax besloot de nieuw beschikbaar gekomen informatie te laten beoordelen door cardiologen. Zij kwamen tot de volgende conclusies:

1. Men was onvoldoende gericht op het meten van de hartslag, de circulatie en een eventuele reanimatie, en had lange tijd focus op het vrijmaken van de ademweg van Abdelhak.

2. De aanwezige defibrillator had eerder ingezet moeten worden om zodoende een beter beeld van de situatie te krijgen.

3. De behandelaars hadden, na het vrijmaken van de ademweg een moment van reflectie moeten inlassen omdat de situatie niet verbeterde.

Ajax heeft de selectie maandagmiddag over de nieuwe situatie geïnformeerd. “Lange tijd waren wij als directie, maar ook onze medische staf, ervan overtuigd dat Abdelhak de best mogelijke zorg kreeg op het veld. Als daar dan door toonaangevende cardiologen, na grondige bestudering van de omstandigheden, anders tegenaan wordt gekeken, komt dat hard aan. Ook al hebben wij zelf op deze third opinion aangedrongen”, benadrukt Van der Sar.

Ajax gaat opnieuw in overleg met de familie Nouri. De club gaat doen wat nodig is om invulling te geven aan de verantwoordelijkheid die Ajax draagt. “Wij willen dit op een goede manier oplossen en daar is alles nu op gericht. De inzet van de arbitragezaak was of we op het veld adequaat hebben gehandeld. Dat is dus niet zo en daarvoor nemen wij uiteraard de aansprakelijkheid op ons. Wij hebben eerder ook aan de familie beloofd dat wanneer blijkt dat wij fout zitten, wij de verantwoordelijkheid gaan nemen. Tot welke regeling dit precies gaat leiden is iets wat we nu eerst met de familie gaan bespreken.”

