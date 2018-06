Ayoub spreekt ambities uit: ‘Hoop dat ze als speler van me kunnen genieten’

Yassin Ayoub verruilde FC Utrecht voor Feyenoord en begon maandag met zijn nieuwe club aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In onderstaande video zegt de 24-jarige middenvelder met duidelijke ambities aan zijn dienstverband in Rotterdam-Zuid te beginnen. Daarnaast vertelt hij over zijn eerste gesprekje met Robin van Persie.