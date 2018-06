PEC Zwolle huurt talent van Melbourne City en bedingt optie tot koop

PEC Zwolle heeft zich versterkt met Denis Genreau. De in Frankrijk geboren Australische middenvelder wordt het komende seizoen gehuurd van Melbourne City FC. De club uit de Eredivisie heeft tevens een optie tot koop bedongen op het negentienjarige talent.

“Het is mooi dat we Denis vlak voordat de voorbereiding begint aan onze selectie hebben kunnen toevoegen”, vertelt technisch directeur Gerard Nijkamp op de clubwebsite van PEC Zwolle. De komst van Genreau komt niet volledig uit de lucht vallen. Eind vorig seizoen was de aanvallende middenvelder al op proef bij de ploeg van trainer John van ’t Schip.

“Aan het einde van vorig seizoen is hij een week bij ons op stage geweest, waarin hij een goede indruk heeft achtergelaten”, aldus Nijkamp. “In Australië is men ook positief over zijn ontwikkeling. Zo kent onze nieuwe assistent-trainer Michael Valkanis hem goed en ziet hij in Denis een toegevoegde waarde voor het team. Als club kijken wij dan ook uit naar een prettige samenwerking.”

Maandagavond staat Genreau al op het trainingsveld met zijn nieuwe ploeggenoten. De selectie van Van ’t Schip start de voorbereiding en behalve Genreau staan ook de andere aanwinsten Gustavo Hamer, Zian Flemming, Darryl Lachman, Kenneth Paal en Mike van Duinen op het veld.