Almere City haalt aanvoerder Jong PSV binnen: ‘Een enorm potentieel’

Bram van Vlerken vervolgt zijn loopbaan bij Almere City, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De 22-jarige verdediger komt over van PSV en heeft in Almere een tweejarig contract ondertekend. Van Vlerken was afgelopen seizoen aanvoerder van het beloftenteam van de Eindhovenaren, voor wie hij totaal 91 wedstrijden speelde.

Daarmee heeft voorlopig de meeste wedstrijden in Jong PSV achter zijn naam staan. De verdediger maakte in februari 2014 zijn debuut in het betaald voetbal, in de wedstrijd tussen Almere City en Jong PSV (1-3). Van Vlerken was in Eindhoven in het bezit van een aflopende verbintenis en maakt zodoende transfervrij de overstap naar Almere.

“Bram heeft al jarenlange ervaring op Eerste Divisie-niveau en is desondanks pas 22 jaar. Het is een speler met een enorm potentieel en een goede drive. Hij past uitstekend in het profiel dat wij voor ogen hebben op de rechtsback-positie”, zegt Robert Maaskant, technisch directeur van Almere City, op de website van de club. Van Vlerken speelde sinds 2011 in de jeugdopleiding van PSV, dat hem destijds overnam van Helmond Sport.