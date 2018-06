Saudi-Arabië gaat ondanks fraaie goal Salah met drie punten aan de haal

Saudi-Arabië heeft zich maandagmiddag verzekerd van zij eerste en enige overwinning op het WK. De twee laagvliegers in Groep A, die allebei van Rusland en Uruguay verloren, troffen elkaar in Volgograd en leken niet verder te komen dan een 1-1 gelijkspel. Mohamed Salah opende zelf met een fraaie treffer de score, maar moest toekijken hoe de tegenstander in de absolute slotfase toch op 2-1 kwam, waardoor de Farao’s het WK afsluiten met nul punten.

Salah startte ondanks geruchten dat hij na zou denken over een einde van zijn interlandloopbaan gewoon in de basis, terwijl bondscoach Héctor Cúper in een wedstrijd waarin eigenlijk niets meer op het spel stond ook Essam El-Hadary een basisplaats gunde, waardoor de doelman nu met zijn 45 jaar en 161 dagen de oudste speler ooit op een WK is. De recordhouder zag hoe Salem Al Dawsari na een kwartier spelen namens de Saudiërs de eerste kans kreeg: hij dribbelde een aantal tegenstanders voorbij en mikte zijn schot net over de lat.

Een dikke vijf minuten later was het aan de overkant wel raak toen Abdallah Saïd Salah lanceerde, de sterspeler de bal fraai controleerde en het leer over Yasser Al Mosailem heen lobte. Het spel golfde daarna op en neer en Salah vervulde een kwartier na zijn goal bijna de rol van aangever toen hij Trézéguet een opgelegde kans bood. Tot grote opluchting van Saudi-Arabië miste de aanvaller echter, waarna zij aanzetten en toch met een gelijke stand aan de thee konden.

Na een handsbal van Ahmed Fathy mocht Fahad Al Muwallad namelijk aanleggen van elf meter, maar zijn inzet werd door El-Hadary gekeerd. In de blessuretijd van de eerste helft kregen de Saudiërs echter opnieuw een strafschop na vasthouden van Ali Gabr en Salman Al Faraj hield het hoofd wel koel. Na de onderbreking bleef het spelbeeld hetzelfde, met kansen aan beide kanten.

Trézéguet kreeg opnieuw een aardige mogelijkheid, maar hij wist zijn kopbal niet tussen de palen te sturen. Aan de overkant moest El Hadary opnieuw aan de bak na een kopbal van Hussein Al Moghawi en de routinier wist de bal met een uiterste inspanning uit zijn doel te houden. In de slotfase probeerden beide ploegen de ban nog te breken en trok Saudi-Arabië uiteindelijk aan het langste eind. De Egyptenaren kregen de bal achterin niet meer weg, waarna Salem Al Dawsari via de binnenkant van de paal El-Hadary klopte.