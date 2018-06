Uruguay rekent al in eerste helft af met Rusland en wordt groepswinnaar

Uruguay heeft dankzij een 3-0 zege op Rusland de eerste plaats in poule A gepakt. In Samara brachten de Uruguayanen zichzelf in de eerste helft via Luis Suárez en een eigen treffer van Denis Cheryshev al in veilige haven. Rusland stond de gehele tweede helft met tien man, nadat Igor Smolnikov nog voor rust zijn tweede gele kaart ontving. In blessuretijd bepaalde Edinson Cavani de eindstand op 3-0, waardoor Uruguay het als groepswinnaar in de volgende ronde van het WK opneemt tegen de nummer twee van groep B.

Bij beide ploegen waren er de nodige wijzigingen doorgevoerd in de opstellingen voor het duel in Samara, waar groepswinst op het spel stond. Zowel Uruguay als Rusland had zich met twee overwinningen reeds verzekerd van de volgende ronde. De Zuid-Amerikanen kenden een uitstekende start en stonden al na tien minuten op voorsprong. Na een overtreding op Rodrigo Bentancur mocht Suárez vanaf de rand van het strafschopgebied aanleggen vanuit een vrije trap.

De Russiche doelman Igor Akinfeev liet de rechterhoek open en daar maakte de spits van Barcelona dankbaar gebruik van: 1-0. Rusland liet het er na de vroege openingstreffer niet bij zitten en creëerde vervolgens mogelijkheden via Cheryshev en Artem Dzyuba. Na 23 minuten spelen verdubbelde Uruguay echter de marge. Een schot van Diego Laxalt werd door Cheryshev van richting veranderd, waardoor Akinfeev op het verkeerde been stond en de bal in de hoek zag verdwijnen.

Nog voor rust kon Rusland een goed resultaat vergeten, nadat men met tien man kwam te staan. Smolnikov ontving zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Laxalt en kon de kleedkamer opzoeken. De Russische bondscoach Stanislav Cherchesov handelde direct door Cheryshev naar de kant te halen voor verdediger Mario Fernandes, om te voorkomen dat Uruguay een monsterscore zou neerzetten. In de slotfase van de eerste helft doken de Uruguayanen nog enkele keren gevaarlijk op voor het Russische doel.

In de tweede helft nam Uruguay wat gas terug en liet men Rusland voetballen. Het tiental van Rusland liet zich weliswaar geregeld zien op de helft van de tegenstander, maar kwam niet of nauwelijks tot grote kansen. Aan de andere zijde kreeg Cavani mogelijkheden op zijn eerste WK-doelpunt, terwijl een hard schot van Cristian Rodríguez Akinfeev nog in de problemen bracht. In blessuretijd bepaalde Cavani de eindstand vanuit een hoekschop op 3-0.