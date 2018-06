Ajax komt maandagavond met nieuws over situatie Nouri

Ajax heeft voor maandagavond 18.30 uur een speciale persconferentie ingelast om nieuwe informatie te verstrekken over de situatie van Abdelhak Nouri, zo melden onder meer De Telegraaf en AT5. De club geeft in een persbericht aan dat algemeen directeur Edwin van der Sar een verklaring zal geven over de middenvelder die vorig jaar in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen.

De club schrijft in een uitnodiging aan de pers dat Van der Sar zal spreken 'op basis van nieuwe informatie die beschikbaar is gekomen rondom de situatie van Abdelhak Nouri, na zijn ongeval tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen op 8 juli 2017'. Verwacht wordt dat Ajax meer informatie zal verstrekken over het eigen handelen nadat Nouri onderuitging tijdens het oefenduel.

Nouri werd op 8 juli 2017 geruime tijd gereanimeerd op het veld. Later bleek dat het talent ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen bij het incident. De middenvelder ligt sindsdien in vegetatieve staat in het ziekenhuis. De familie van Nouri kondigde eerder deze maand aan een zaak aan te spannen bij de arbitragecommissie. Zij zijn van mening dat Ajax laakbaar gehandeld heeft.