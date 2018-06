VVV-Venlo presenteert tweetal nieuwe spelers: ‘Een echte aanwinst’

VVV-Venlo heeft zich versterkt met Peniel Mlapa en Christian Kum, zo maken de Limburgers via officiële kanalen bekend. De 27-jarige Mlapa wordt op huurbasis overgenomen van het Duitse Dynamo Dresden, terwijl de 32-jarige Kum overkomt van het gedegradeerde Roda JC Kerkrade en een eenjarig contract ondertekent in De Koel.

Mlapa speelt sinds vorige zomer voor Dynamo Dresden, voor wie hij afgelopen seizoen tot 24 wedstrijden en 4 doelpunten kwam. VVV heeft een optie tot koop bedongen in de huurovereenkomst met de club uit de 2.Bundesliga. De drievoudig Togolees international speelde eerder voor VfL Bochum, Borussia Mönchengladbach, 1.FC Nürnberg, TSG 1899 Hoffenheim en 1860 München.

Kum speelde afgelopen twee seizoenen voor Roda JC Kerkrade, waar zijn contract nu afliep. De geboren Duitser speelde in de afgelopen jaargang 23 wedstrijden voor de Limburgers, die via de nacompetitie uit de Eredivisie degradeerden. Kum werkte eerder met VVV-trainer Maurice Steijn samen bij ADO Den Haag. Nadat de verdediger uit de Hofstad vertrok, kwam hij via sc Heerenveen en FC Utrecht in Kerkrade terecht.

“Peniel, die als bijnaam 'Penny' heeft, is een fysiek sterke aanvaller met veel dreiging. Hij is snel, tweebenig, dus zeker van toegevoegde waarde. Hij is een echte aanwinst”, laat Stan Valckx, manager voetbal in Venlo, weten op de website van VVV. “Dat geldt ook voor Christian. Hij is natuurlijk enorm ervaren en bovendien op alle posities achterin inzetbaar. Kum is echt zo'n voetballer die je om een boodschap kunt sturen. We zijn blij met zijn komst.”