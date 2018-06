Maandag, 25 Juni 2018

Juve denkt eveneens aan komst van Ajax- en PSV-target

Marouane Fellaini is van plan om snel duidelijkheid te verschaffen over zijn toekomst. De middenvelder beschikt over een aflopend contract bij Manchester United en wordt onder meer genoemd bij Arsenal. (Diverse Engelse media)

Watford is momenteel in gesprek met Le Havre. Onderwerp van de onderhandelingen is Papy Gueye, die pas één seizoen in de hoofdmacht van de Fransen heeft gespeeld. (L’Équipe)

Het lijstje met geïnteresseerde clubs in Daniel Arzani neemt zienderogen toe. Naast PSV, Ajax, Manchester City en AZ wordt het Australische talent van Melbourne City nu ook gelinkt aan Juventus. (The Sun)

Djibril Sidibé heeft nog geen knopen doorgehakt over zijn toekomst. De verdediger van AS Monaco wil pas na het WK een beslissing nemen en Atlético Madrid heeft de beste papieren voor zijn komst als hij besluit uit het prinsdom te vertrekken. (Nice-Matin)

Antonio Candreva staat op het punt om zijn contract bij Internazionale te verlengen. De Italiaans international kan bijtekenen tot medio 2021. (Domenica Sportiva)