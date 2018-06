Emmen houdt aanvoerder binnenboord: ‘Ik wilde even de tijd nemen’

Dennis Telgenkamp heeft zijn aflopende verbintenis bij FC Emmen met één seizoen verlengd, zo maakt de promovendus via officiële kanalen bekend. De 31-jarige doelman werd afgelopen week in verband gebracht met een overstap naar sc Heerenveen, maar hij blijft zijn huidige werkgever dus in ieder geval komend seizoen trouw.

“Dat ik het in Emmen naar mijn zin heb is algemeen bekend. Ik wilde na afloop van het seizoen even de tijd nemen om een besluit te nemen over de toekomst. Het gevoel om samen met FC Emmen de Eredivisie in te gaan bleef heel sterk aanwezig en de boventoon voeren”, zegt de aanvoerder van FC Emmen op de website van de club. Telgenkamp staat sinds 2015 onder contract bij FC Emmen, dat hem destijds overnam van Heracles Almelo.

“Daarom heb ik na mijn vakantie laten weten dat wat mij betreft mijn toekomst in Emmen ligt. Na deze boodschap zijn we gaan zitten en waren we er heel snel met elkaar uit”, concludeert Telgenkamp, die afgelopen seizoen in 42 wedstrijden onder de lat stond. Jan Korte, directeur voetbalzaken bij FC Emmen, noemt de doelman een belangrijke pion in het elftal van de promovendus en is blij dat hij de club nog een jaar trouw blijft.

“Als aanvoerder is hij met zijn ervaring en coaching belangrijk voor het groepsproces. We zijn heel tevreden dat de samenwerking ten minste nog één seizoen zal worden gecontinueerd”, stelt Korte. “Met het toevoegen van Dennis aan de selectie, zijn we qua keepers helemaal rond voor het komende seizoen."